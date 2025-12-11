本来なら冬眠を迎える時期だが、スキー場にクマが出没した。クマに遭遇にした男性が緊迫の様子を語った。そして、クマは一体いつ冬眠に入るのか、専門家に聞いた。突然クマが現れ、猛ダッシュで追いかけられる冬本番を迎える中、本来、冬眠を迎えるはずの“クマ”の出没が止まらない。12月7日、長野・白馬村のスキー場。スノースケートをしていた男性が白銀のゲレンデを華麗に滑り降りていたその時！突如目の前に、クマが現れ急接