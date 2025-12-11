俳優の中谷美紀が夫婦ショットを公開し、多くの反響が寄せられている。【映像】中谷美紀とビオラ奏者の夫との2ショット（複数カット）2018年11月にドイツ出身のビオラ奏者ティロ・フェヒナー氏と結婚を発表した中谷。現在は日本とオーストリアの2拠点生活を送っており、Instagramでは4歳の時に出会った継娘・Jさんとその友人がオーストリアにある広大な自宅の庭で野草を摘む動画を公開するなど、日常の様子を発信してきた。ビ