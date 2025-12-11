来年1月2日に往路、3日に復路来年1月2、3日に行われる第102回箱根駅伝のチームエントリーが10日に締め切られ、各チームの登録選手が発表された。この日は都内で前回大会上位5校の監督によるトークバトルも開催。青山学院大の原晋監督が山上り、下りに1年生を抜擢する可能性を明かし、会場を沸かせた。16人の登録メンバーの中でキーマンを問われた原監督。石川浩輝、上野山拳士朗、松田祐真と3人の1年生の名前を挙げ、「山上り