Ｊリーグは１１日、横浜市内で年間表彰式「Ｊリーグアウォーズ」を行い、９年ぶりＪ１を制した鹿島のＦＷ鈴木優磨（２９）はベストイレブンを入りを逃した。鹿島からは最優秀選手賞のＧＫ早川友基、得点王のＦＷレオセアラ、ＤＦ植田直通がベストイレブンに入ったが、優秀選手賞に名を連ねた鈴木の名前はなかった。そんな結果にＳＮＳ上には「彼がいなきゃ、中盤以降失速して、優勝はなかったと思うよ」「ベストイレブンにも選