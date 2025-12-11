Ｊリーグは１１日、横浜市内で年間表彰式「Ｊリーグアウォーズ」を行い、９年ぶりＪ１を制覇した鹿島のＧＫ早川友基（２６）が自身初のベストイレブンに選ばれ、初の最優秀選手賞に輝いた。早川は数々のビッグセーブで、鹿島の優勝に大きく支え、ＧＫでは２０１０年の楢崎正剛以来２人目の受賞。壇上で「この賞は優勝なくして得ることはなかったと思うので、厳しいシーズンを戦い抜いたチームメートに感謝して、より今後頑張っ