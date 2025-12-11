ソフトバンクの近藤健介外野手（３２）が、来季個人目標の最大ターゲットに「最高出塁率」奪還を掲げた。１１日は福岡市内で「ＴＥＡＭＡＭＡＧＩトークショー２０２５」を開催。例年１月に鹿児島県徳之島天城町でともに自主トレを行うオリックス・西川らとファンを楽しませ、新シーズンへ思いを新たにした。トークショー後に取材対応した近藤は改めて相次ぐ故障に泣いた一年を「個人としてはやっぱり悔しさだったり、モ