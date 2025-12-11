ロッテの新入団選手発表会が11日行われ、新人10選手が『どんな選手になってビックリさせたい』ことについて語った。▼ 石垣元気背番号：18生年月日：2007年8月16日生守備位置：投手身長 / 体重：180センチ / 78キロ投 / 打：右 / 両経歴：健大高崎高−ロッテ（ドラフト1位）ビックリさせたいこと：『170キロ』「170キロ投げてビックリさせたいです。まだ日本人で170キロを投げた人がいないので、自分が初めて投げて日本中をビッ