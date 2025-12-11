毎年恒例、一年を表す「今年の漢字」が12月12日に発表されます。2024年は「金」、2023は「税」、2022年は「戦」とその時々を映し出してきましたが、発表を前に皆さんの予想を名古屋で聞きました。まず出たのは、物価高に関する一文字です。「家計に厳しい一年だった」と生活への影響を口にする人が目立ちました。80代『米』：「色々な米の騒動があったじゃないですか。値上がりしたりね」40代会社員『上』：「お米を含めて色々