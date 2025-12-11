UVERworld ロックバンド・UVERworldが11日、都内で開催された映画 『UVERworld THE MOVIE: 25 to EPIPHANY』前夜祭！公開記念舞台挨拶に登壇。イベントでは、舞台挨拶への心境から、結成25年の思いについて語った。【写真】映画『UVERworld THE MOVIE』公開記念舞台挨拶の模様本作は、彼らの25年の歩みと“諦めない”“信じぬく”という信念、そして未来への決意を刻む作品であり、「UVERworld、結成25周年・デビュ