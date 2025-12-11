1996年に発売された家庭用ゲーム機NINTENDO 64向けゲーム「スーパーマリオ64」を、1994年に発売された初代PlayStationでプレイするという取り組みが行われています。GitHub - malucard/sm64-psx: A very WIP port of https://www.github.com/n64decomp/sm64 for the PlayStation 1https://github.com/malucard/sm64-psxmalucartさんはスーパーマリオ64を逆コンパイルして、NINTENDO 64ではなくPSX(DVDレコーダーとPlayStation 2の