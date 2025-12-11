女優の三田寛子が“お嫁ちゃん”との仲むつまじいショットを公開した。１１日までにインスタグラムを更新し「嫁いでから３４年。おせち用のタン。我が家の成駒屋のお正月には欠かしたことのない一品。結婚前から母に連れられてお仲間のおばさま方の中に入れて頂いてとても可愛がって頂きました。大切なお正月のタン作り。お母様は引退するから、あとはお願いねと任されて今年もせっせと強力助っ人尊敬するママ友の由美さんと始