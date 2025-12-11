来年6月に任期満了となる朝日町の笹原靖直町長は、次の町長選挙に4期目を目指して立候補する考えを示しました。きょうの朝日町議会本会議で会派「未来」の西岡良則議員の質問に対し笹原町長はーー。◆朝日町 笹原町長「再度、町民の審判を仰ぎ第6次朝日町総合計画、楽しい未来の実現に向け確固たる信念を持ち先頭にたって引き続き町政運営にまい進してまいりたいと決意を新たにしたところであります」朝日町の笹原町長