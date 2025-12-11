首都高速でバイクと乗用車の事故があり、バイクを運転していた人が付近の川に落下しました。【映像】事故現場付近の様子午後7時前、首都高速都心環状線の箱崎ジャンクション付近で「乗用車とバイクの事故。バイクの運転手が川に落ちた」と110番通報がありました。警視庁などによりますと、乗用車とバイクの事故があり、バイクを運転していた人が高速道路から付近の川に落下したということです。水面で発見され、現在、東京消