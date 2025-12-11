高市首相の「働いて働いて働いて働いて働いてまいります」。この言葉が今年の流行語大賞に選ばれたことをめぐり、東京過労死家族会などは11日、会見を行い、代表の中原のり子さんが「こんな言葉が一人歩きしては過労死はなくならない」と訴えました。■数多く届いた遺族らからの不安の声東京過労死家族会などによりますと、「働いて働いて・・・」が流行語大賞に選ばれたことについて、過労死遺族などから多くの不安の声が寄せられ