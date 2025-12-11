木村拓哉さんが、自身のYouTubeチャンネルに『【木村探歩！】木村拓哉「日本橋散歩」でリピ確定最上級のアフォガードと出会う』という動画を公開！古き良き文化と新しさが融合された東京・日本橋をお散歩する企画の中で、木村さんが絶品メニューを堪能した、カフェをご紹介します！【関連】 木村拓哉「僕の好み」と大絶賛した“お取り寄せ餃子”を紹介「うまいっす」「重さが全然ない」動画内で訪れていたのは、こちらのお店！