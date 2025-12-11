より若い選手に注目が集まっている現代において、その選手をどのように成長させるかは各クラブの課題となっている。今季もイングランドのプレミアリーグでは10代の選手にスポットライトが当たっており、特にチェルシーのエステヴァン・ウィリアン(18歳)は初の欧州挑戦ながら、ここまで公式戦20試合に出場して5ゴール1アシストの数字を残している。『ESPN』では今季のプレミアで、エステヴァンよりも注目すべきプレイヤーとしてフラ