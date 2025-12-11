レアル・マドリードがCBの補強を計画している。レアルはダビド・アラバ、アントニオ・リュディガーと頼れる2人のDFとの契約最終年を迎えており、ともに延長の話は聞こえてこない。一気に2枚を失うことになるため、来夏の移籍市場で新たなCBの獲得を目指すと『Daily mail』が伝えている。ターゲットとして名前が浮上しているのが、プレミアリーグのノッティンガム・フォレストでプレイするムリーロ。23歳のCBで、ブラジルのコリンチ