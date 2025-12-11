Jリーグは12月11日、Jリーグアウォーズを横浜アリーナで開催。2025シーズンのベストイレブンと最優秀選手賞を発表した。今季9年ぶりのＪ1優勝に輝いた鹿島アントラーズから最多の3名が選出。GKの早川友基、DFから植田直通、そして今季21ゴールを決めてJ1得点王に輝いたレオ・セアラが選ばれている。さらに昨季の17位から2位と大きく浮上した柏レイソルからは、ゲームキャプテンとしてチームを束ねた古賀太陽、そしてピッチ上の司令