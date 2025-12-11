中国国際航空は、広島〜大連〜北京/首都線を12月16日から運休する。現在は火・土曜の週2往復を運航している。機材はボーイング737型機を使用する。所要時間は広島発が5時間10分、北京/首都発が4時間20分。理由は機材繰りのためで、運休期間は2026年3月28日までを予定している。すでに一部便は運休となっている。予約客には1回のみの代替便への変更もしくは払い戻しを無手数料で案内する。■ダイヤCA154広島（14：20）〜大連（15