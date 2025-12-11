ガソリン1リットルあたりにかかっている25.1円の暫定税率。この廃止に向けて、きょう（11日）、補助金の3度目の増額が行われ暫定税率と同じ額に達しました。山口市大内千坊のガソリンスタンドでは、けさからレギュラーガソリンの価格を5円値下げし、「154円」としました。（利用客）「きょうそうですね、先週とか先々週とかで、入れてしまったときに、あ しまった安くなったと思ったので今日安くなっているのが嬉しい」「仕