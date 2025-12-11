きょう（11日）正午すぎ、山口市で住宅1棟を全焼する火事がありました。出火当時、家には高齢女性1人がいましたが、逃げ出して無事でした。（重冨記者）「山口市大内御堀です。あちらの建物から白い煙が立ち上っています」火事があったのは山口市大内御堀の住宅です。消防によりますときょう正午過ぎ、「家が燃えている」と通報があり、住宅1棟を全焼し午後5時17分に鎮火しました。（近所の住民）「玄関を開けて外を見たら煙がぼ&#