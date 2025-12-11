穂の色が異なる3種類の米を育てイラストや文字を浮かび上がらせる＝田んぼアートに毎年取り組んでいる田布施西小学校。ことしは、田布施町の合併70周年を記念して70の文字とおにぎりの形を完成させました。児童たちは10月に稲刈りを終え、きょう（11日）、お米の販売に向け袋詰め作業をしました。こちらが収穫した”にこまる”という品種のお米です。田布施西小学校では毎年5年生が米作りを体験していて、去年からはお米の販