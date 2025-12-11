広島県など瀬戸内海で養殖のカキが大量に死んでいる問題を受け、国はさきほど養殖業者などの支援策を発表しました。■鈴木憲和 農水相「この政策パッケージ、スピード感をもって最大限関係省庁とも調整をした。現場の皆さんに知っていただいて早急に活用いただけるようにしたい」鈴木農水大臣が会見を開き発表した支援策では養殖業者への支援として600万円、または年間の経営費の半分を限度額とする融資制度を設けます