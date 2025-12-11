ことし8月、岩国市の山陽道でトラックが軽乗用車に追突するなどし女子大学生2人が死亡した事故でトラックを運転していた男の初公判が山口地裁で行われました。検察側は被告が「10秒間は前を見ていなかった」などと指摘しました。過失運転致死の罪に問われているのは熊本県の元・トラック運転手の男（65）です。起訴内容などによると被告はことし8月、岩国市周東町の山陽道上りでトラックを運転中、渋滞で停まっていた軽乗用車に追