これから迎えるスキーシーズンを前に、金沢市の医王山スキー場ではリフトが緊急停止し乗客が取り残されたとの想定で救助訓練が行われました。医王山スキー場では、救助技術の向上や緊急時の連携強化を目指し、毎年スキー場のオープンを前に職員と消防が合同で救助訓練を行っています。リフトのワイヤーが滑車から外れ、乗客が取り残されているとの想定で行われた訓練。職員が竿状の救助ポールを使って救出する手順を確認したほか、