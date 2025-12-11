アメリカのハーバード大学の学生で作る管弦楽団が来年、長崎市で公演を行います。 指揮者が長崎を訪れ、共演する純心中学校・純心女子高校の生徒と交流しました。 純心中学校・純心女子高校を訪れたのは、「ハーバード・ラドクリフ管弦楽団」で音楽監督と指揮者を務めるフェデリコ・コルテーゼさんです。 アメリカのハーバード大学の学生で構成される「ハӦ