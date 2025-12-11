11月にスペインで行われた世界トランポリン競技選手権大会で金メダルを獲得した森ひかる選手と田中沙季選手に、11日、石川県スポーツ特別賞が贈られました。贈呈式を前に、県庁には多くの県民が訪れ2人を出迎えました。森選手と田中選手は、11月行われたトランポリン世界選手権大会の女子シンクロナイズド競技で優勝し金メダルを獲得しました。イギリスのロンドンで活動する森選手と金沢学院大学に通う田中選手。大会前には一度も