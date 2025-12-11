東京地検特捜部の新部長に関口新太郎氏が就任し、「捜査手続きの適正を確保し、証拠の収集と真相解明を徹底的に行う」と抱負を語りました。きょう、東京地検の特捜部長に就任した関口新太郎氏は福島県出身の52歳です。特捜部には、通算でおよそ5年6か月在籍し、副部長時代には秋本真利元衆議院議員が逮捕・起訴された汚職事件や、自民党派閥の裏金事件など複数の政界事件を手がけました。関口部長は就任にあたり、特捜部の果たすべ