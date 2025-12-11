女性の体を触るなどのわいせつな行為をした上、けがをさせたとして逮捕された男性について、東京地検立川支部は11日、不起訴処分としました。ことし7月、東京・東村山市の路上で20代の女性にわいせつな行為をした上けがをさせたとして、防衛医科大学校病院の31歳の研修医が警視庁に逮捕された事件で、東京地検立川支部は11日、男性を不起訴処分としました。東京地検立川支部は「証拠などを総合的に判断した」としています。一方、