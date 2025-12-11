2025年8月、兵庫・神戸市のマンションで24歳の女性が殺害された事件で、神戸地検は殺人などの罪で36歳の男を起訴しました。無職の谷本将志被告（36）は2025年8月、神戸市中央区のマンションのエレベーターで住人の女性（24）をナイフで複数回刺して殺害した疑いで逮捕され、その後、ストーカー規制法違反などの容疑で追送検されました。捜査関係者によると、谷本被告は女性と面識はなく、殺意を否認しているということです。神戸地