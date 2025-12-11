俳優で歌手の瀧本美織さんが11日、『TOKYO STATION 111th anniversary 東京エキマチ合唱団 クリスマスコンサート』に登壇しました。 【写真を見る】【 瀧本美織 】クリスマスはお忍びで丸の内イルミへ東京駅で「100人合唱」 サプライズ参加東京駅の誕生日1914年12月20日をお祝いするために毎年恒例で行われる本イベント。瀧本さんのほか、東京駅周辺で働くサラリーマンらで構成した合唱団やプロコーラスグループ「The Voice