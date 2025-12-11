スピードスケートW杯第4戦を前に調整する佐藤綾乃＝ハーマル（共同）【ハーマル（ノルウェー）共同】スピードスケートのワールドカップ（W杯）第4戦は12日にノルウェーのハーマルで開幕する。11日は会場のリンクで女子の佐藤綾乃（ANA）や山田梨央（直富商事）ら日本勢が氷の感触を確かめた。最終日の団体追い抜きは、ミラノ・コルティナ冬季五輪前で最後の公式戦となる。佐藤は「いい準備はできている。レースでしか得られな