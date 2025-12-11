（資料写真）横浜ＤｅＮＡは１１日、米大リーグ通算３７試合登板のオースティン・コックス投手（２８）＝１９３センチ、１０６キロ、左投げ左打ち＝を獲得したと発表した。単年契約で年俸１００万ドル（約１億５６００万円）米国出身で２０２３年にロイヤルズでメジャーデビュー。今季はブレーブスで１３試合に登板して勝敗は付かず、２ホールド。球団は先発で起用する方針。（金額は推定）