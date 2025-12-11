まずは最新の口コミをご紹介します。お客様全体の傾向を知りたい方は、記事の後半をご覧ください。 RENOSYの最新口コミ（～2025年12月） どんな点がよかったか 生命保険の代わりになると思います（40代後半 / 年収1400万円台 / エンゼルグループ株式会社 2025年12月02日） 総合評価： 5.0 生命保険の代わりになると思います サービス： 5.0 エージェント： 5.0 物件： 5.0 40代後半 / 年収1400万円