ZETA DIVISIONで活動するClutch_Fi、ta1yo、SHAKA、Lazに独占取材。元プロとしての経験、ストリーマーへの転向理由、配信文化のいま、ゲームコミュニティを広げる取り組みを語ってもらいました。【関連記事】ゲーミングカルチャーを牽引する、ストリーマーの現在地。ZETA DIVISIONインタビューClutch_Fi「すべてのプレイヤーが活躍できるための場所を作りたい」『Alliance of Valiant Arms』で世界2位を経験し、その他複数のゲーム