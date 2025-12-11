丸亀警察署 12月11日午後5時10分ごろ、丸亀市川西町北の市道を歩いていた高齢男性がオートバイにはねられました。 はねられた丸亀町川西町の85歳の男性は頭から血を流すけがをしていて意識不明の重体です。警察によると、男性は散歩中だったとみられています。 警察は、オートバイを運転していた丸亀市の会社員の男（47）を過失運転致傷で現行犯逮捕しました。男は帰宅途中だったということです。 事故現