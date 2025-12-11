マンダムの人気ブランド「ルシードエル」から、アルガンリッチオイルシリーズのヘアオイル5アイテムが新しい香りでリニューアル。2025年12月中旬より順次切り替えがスタートします。高い保水力を持つ天然アルガンオイル※2を配合し、髪質やダメージに合わせて選べるのも魅力♡フレッシュなフルーティノートにフリージアを合わせたクリアフローラルの香りで、毎日のヘ