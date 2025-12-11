中国上海市の繁華街＝11月（共同）【北京共同】中国共産党と政府は10、11日に2026年の経済政策の方向性を定める中央経済工作会議を開き、内需拡大を重視し「強大な国内市場を構築する」との方針を決めた。景気底上げに向け「より積極的」な財政政策と「適度に緩和的」な金融政策を維持することも決定した。より多くの地域と貿易に関する協定を締結することも目指す。中央経済工作会議は毎年12月ごろに開く会議で、決定内容は