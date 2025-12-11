福島県双葉町と浪江町にまたがる「福島県復興祈念公園」の完成イメージ（同県提供）福島県は11日、東日本大震災と東京電力福島第1原発事故で被災した同県双葉町と浪江町にまたがる「福島県復興祈念公園」を来年4月25日に開園すると発表した。犠牲者の追悼や鎮魂、教訓の伝承を目的とし、2019年から整備を進めていた。県によると、面積は46.4ヘクタール。公園内には国整備の「国営追悼・祈念施設」や献花広場が設けられる。津波