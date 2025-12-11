フェンシングの競技体験会後に取材に応じる山田優（右端）ら＝11日、東京都世田谷区の駒沢体育館フェンシング男子エペ団体で2021年東京五輪「金」、24年パリ五輪「銀」メダルの31歳、山田優（SAGAスポーツピラミッド）が11日、東京都内で取材に応じ、28年ロサンゼルス五輪を目指すと明言した。「地元が三重県なので元々は（来年の）名古屋でのアジア大会で引退と考えていたが（再び）五輪に立ちたいと思って2年延ばした」と話し