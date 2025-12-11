登録者数75万人を超える人気YouTuber・いけちゃんのグラビア活動の集大成となるラスト写真集『Afterglow』（撮影：佐藤裕之、税込3630円、：A4正寸／ 128ページ）が講談社からリリースされました。同作でグラビア活動からの引退となるいけちゃん。彼女の透明感を最大限に引き出したバスルームカットが表紙です。【写真】透明感のある色気を放ついけちゃん撮影の舞台は真夏の南国・ベトナム。美しいビーチでのビキニ姿はもちろん、