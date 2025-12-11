12日は、冬型の気圧配置が強まり、寒気の影響を受ける見込みで、平地でも雪が降る予想です。気象台によると県内は雪または雪時々曇りで、雷を伴う所があるでしょう。大気の状態が非常に不安定になる見込みで海上はしけ、佐渡では暴風雪になる可能性があります。日中の気温は11日に比べ10℃以上低くなる見込みです。＜12日各地の予想最高気温＞新潟4℃津川1℃長岡2℃湯沢0℃高田3℃相川3℃＜12日午前6時までの降雪予想