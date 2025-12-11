現役の看護師でHカップグラドル・小日向ゆりさんの5作目となるイメージDVD「Newtopia」（エスデジタル）がリリースされました。 【写真】武器はHカップだけじゃない？お尻もアピールする小アピールする2024年にグラビア活動を開始した小日向さんは、ハリとボリューム感たっぷりの90cmバストと形の整った最強の美尻を武器に活躍中。2025年は週刊プレイボーイやヤングマガジンなどにグラビアが掲載されたほか、DVDも2本リリース