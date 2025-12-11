中国という大市場の広大な空間と強靭な活力はさまざまな消費シーンを通じて小さな商品を産業発展の原動力へと変え、大規模な産業を生み出している。1枚の茶葉がどれほどの価値を生み出すか。答えは150億元（約3300億円）だ。魏晋時代に源を発し、宋代に盛んになった「抹茶」の原料となる緑色の茶葉は、千年の歳月を経て、今や100億元超の市場を形成するだけでなく、中国を世界最大の抹茶生産国にしている。中国の抹茶輸出量は今年