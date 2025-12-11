中国国内の多くのスキー場が続々とオープンする中、スキー用品市場が静かに活気付いています。近年、差別化されたデザインや高いコストパフォーマンスを強みに、国産スキー用品ブランドが多くの消費者から支持を集めています。スキー用品の販売に携わる店員によると、かつてはスキー用品売り場に国産ブランドはほとんど見られませんでしたが、現在は国内ブランドの専門店が増え、国産の売れ行きも伸び続けているとのことです。消費