「ワイパー立てる」は正解？ 意外な破損リスクも雪国やスキー場の駐車場でよく見かける光景といえば、ピンと立てられたクルマのワイパーです。雪の日には駐車中のクルマのワイパーを立てておくのが「冬の常識」とされていますが、一部では「立てないほうがいい」という意見も聞かれます。【画像】超すげぇ！ これが「雪道最強ハイエース」 最強車を画像で見る！（17枚）長年の「常識」とされているワイパー立てについて、そ