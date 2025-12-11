Photo : Kazumi Oda モジュラーシンセ＋ラジオ＋カセットテープで「モジュカセ」、DIYで爆誕。ここ数年、ハマりにハマっていたガジェット、カセットテープDJ、そしてモジュラーシンセ。それは好事家だけのマニアックな世界。コロナパンデミック、生成言語AIの攻勢の中で、あえて「手を動かして創造する２大ジャンル」と勝手に定義づけていました。｢カセットテープ｣でDJする人の集まりに行っ