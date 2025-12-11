福岡東署は11日、福岡市東区下原1丁目10番付近で10日午後1時55分ごろ、下校中の小学生男児が見知らぬ中年の男から「トイレはどこにありますか」と声をかけられ、つきまとわれる事案が発生したとして、防犯メールで注意喚起した。男は黒っぽい服を着用していたという。