１１日、子どもたちに地元企業の仕事を知ってもらおうと、広島市安芸区の小学校で、仕事体験イベントが 開かれました。 イベントには、中野東小学校の６年生約６０人が参加しました。 生徒らは火事が起きたときの救助活動を体験したり、実際にはさみを使った髪の毛のカットに挑戦したりしました。 参加した生徒からは、「色んな職業が学べるなと思いました」「初めて体験できるから最高です」などといった感想がきかれました。