１１日、広島市の松井市長が原爆養護施設を慰問しました。 松井市長は毎年２回、広島市内の原爆養護ホームを訪れています。 １１日、約１００人の被爆者が生活する広島市安芸区の「矢野おりづる園」を慰問しました。 松井市長は、今年は被爆８０年の節目だったとして入所者に対し、あらためて戦争を知らない若い世代に被爆の実情を伝え続けて欲しいと話しました。 ■２歳の時に楠木町で被爆した和田洋子さん 「いやです